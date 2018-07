Meia-entrada pode virar 'cota social'

A Fifa deseja usar uma "cota social" para eliminar a possibilidade de ter de vender ingressos pela metade do preço na Copa do Mundo de 2014.

A proposta apresentada em audiência na Câmara pelo secretário-geral, Jérôme Valcke, é reservar cerca de 10% dos ingressos do evento para a chamada categoria 4 e, com isso, não ter de respeitar o direito à meia-entrada de idosos, estudantes e outros setores da sociedade.

Demonstrando a elasticidade dessa categoria, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, pediu que comunidades indígenas e beneficiários do Bolsa Família também tenham acesso aos ingressos da "cota social".

A audiência serviu ainda para a Fifa reafirmar a sua principal preocupação em relação à Copa, a defesa da sua marca e de seus parceiros. Valcke destacou que o foco da entidade é evitar que outras empresas utilizem o evento para vender suas marcas em detrimento dos patrocinadores da entidade. Afirmou que as medidas restritivas não visam ambulantes e microempresários.

"A Fifa não está para impedir outros de trabalhar, mas para proteger seus parceiros. Os pequenos terão oportunidade de trabalhar", garantiu.

A discussão sobre a comercialização dos ingressos foi o principal tema do debate. Valcke destacou já ter conversado com a presidente Dilma Rousseff e com o novo ministro do Esporte sobre o tema. Afirmou que a Fifa não gosta do conceito de meia-entrada. Para ele, esta regra não significa acesso de pessoas que não poderiam pagar mais. Por isso, propôs que estas demandas sejam atendidas dentro de uma categoria com preços de ingressos mais baratos. Nos jogos da primeira fase, este valor seria de US$ 25, equivalente a R$ 43,50.

"Em vez de diferentes grupos com direito a meia-entrada propus uma categoria 4 que será reservada apenas aos brasileiros. Nessa categoria 4 trabalharemos como acesso privilegiado aos estudantes, aos diferentes grupos que têm acesso a meia-entrada", disse Valcke.

A proposta de uma categoria com ingressos mais baratos repete o que foi feito na África do Sul no ano passado. A partir das oitavas de final, a carga de ingressos desta categoria é reduzida e o preço mais alto do que os US$ 25.

Aproveitando o debate, o ministro Aldo Rebelo pediu a inclusão dos povos indígenas e dos beneficiários do Bolsa Família entre os que deveriam ter tratamento especial. "Falei a ele (Valcke) que há uma parcela da população, principalmente na faixa mais pobre, os que estão dentro do Bolsa Família, que numa festa como a Copa deveriam ter acesso a ingressos", disse o ministro após almoço com Valcke na residência oficial do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS).

Ao restringir todas as demandas a apenas esta cota social, a Fifa visa manter sob seu domínio total a definição de 90% do total dos ingressos. Valcke já avisou que o ingresso mais caro, da categoria 1, custará cerca de US$ 900 o equivalente a R$ 1.566.

A comissão debateu também a venda de bebidas alcoólicas. O secretário-geral da Fifa destacou que isso aconteceu nas últimas edições e não houve registros de violência. "A Fifa não está aqui para embebedar as pessoas, mas vou passar documentos e informações e terão dificuldade de me provar que durante a Copa o álcool provocou algum problema". Ele destacou ainda que a patrocinadora da área de bebidas, a Budweiser, faz parte agora da brasileira Ambev.

Valcke aproveitou a audiência para cobrar a aceleração das obras de mobilidade urbana. Afirmou que é preciso ter uma preocupação com os turistas e fez críticas, em especial, a cidade de São Paulo, palco da abertura da Copa. "Se deslocar em São Paulo é um pesadelo".