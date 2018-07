Meira aposta em evolução e estratégia por pódio na Indy

"Tem sido um ano legal. Nosso foco foi melhorar em circuitos de rua e mistos, onde estávamos mais fracos. Ano passado, a equipe fez um trabalho bom para isso acontecer. Foi bem feito, o resultado tem vindo e estamos melhores do que no ano passado. O campeonato está muito competitivo. O show em São Paulo vai ser melhor do que o do ano passado, que foi muito bom", afirmou.

Em 2010, Meira terminou a etapa de São Paulo da Fórmula Indy na terceira colocação, obtendo o melhor resultado de um brasileiro na prova. O piloto vinha de longo período de afastamento das pistas por conta de grave acidente sofrido na edição de 2009 das 500 Milhas de Indianápolis.

Agora, Meira sabe que precisará adotar a melhor estratégia no domingo para voltar a subir ao pódio em São Paulo. "Espero ser tão competitivo como no ano passado e tomar as decisões certas. Será o resultado do trabalho", disse. "Essa é uma das pistas que, pelas características, dá para repetir a dose e melhorar", completou o brasileiro, que ocupa o décimo lugar na classificação geral do campeonato da Indy em 2011.