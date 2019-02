O primeiro clube a se classificar nas fases prévias da Copa Libertadores e entrar em um grupo da competição foi definido nesta terça-feira. Em Caracas, na Venezuela, o Melgar, do Peru, foi derrotado pelo Caracas por 2 a 1, pela rodada de volta da terceira etapa preliminar, mas avançou por ter vencido na ida, em sua casa, na semana passada, pelo placar de 2 a 0. O time peruano vai entrar no grupo do Palmeiras.

A classificação do Melgar veio com uma boa dose de emoção. Com o apoio de sua torcida, o Caracas conseguiu devolver o placar sofrido no Peru. Fez 2 a 0 com os gols de Eduardo Fereira, aos 45 minutos do primeiro tempo, e de Richard Celis, aos 12 da segunda etapa, levando assim a decisão para a disputa por pênaltis. Foi somente aos 44 minutos que o time peruano conseguiu garantir a vaga com o tento marcado por Bernardo Cuesta.

Na fase de grupos, o Melgar será um dos adversários do Palmeiras na chave F - os outros são o San Lorenzo, da Argentina, e o Junior Barranquilla, da Colômbia. Na primeira rodada, na semana que vem, os peruanos recebem os argentinos, na terça-feira, e os colombianos encaram o time alviverde, em Barranquilla, na quarta.

O Melgar terá o Palmeiras pela frente na segunda rodada, no dia 12 de março, uma terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e na quinta rodada, no Peru, em 25 de abril, uma quinta.