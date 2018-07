Melhor brasileira de São Silvestre mira vaga nos Jogos Pan-Americanos

"No ano que vem, meu objetivo é tentar índice dos 5.000 metros ou 10.000 metros para o Pan e índice para as Olimpíadas. É forte, mas vou procurar trabalhar para alcançar esse objetivo", afirmou a atleta de 29 anos, que fecha 2014 como número 10 do ranking nacional das duas provas olímpicas de fundo.

Ela, porém, não abre mão de uma boa preparação para a São Silvestre do fim deste ano. "É a primeira São Silvestre que venho mesmo para brigar e estou feliz como a melhor brasileira. É o começo de um trabalho. No ano que vem, vou me preparar melhor para tentar fazer um bom resultado. Vou trabalhar para estar no pódio."