Melhor brasileira na São Silvestre pede mais treinos

SÃO PAULO - Melhor brasileira colocada na São Silvestre com um sexto lugar, Sueli Pereira da Silva acha que as atletas nacionais precisam treinar mais se quiserem alcançar as africanas. Ela reconhece a superioridade das rivais e espera melhorar para as próximas temporadas. "As brasileiras precisam competir menos e treinar mais", disse. "Eu levei quatro anos sem correr muito nas provas, as quenianas já fazem isso", continuou.

Ela apenas lamentou que não conseguiu acompanhar o ritmo forte das adversárias internacionais, o que segundo ela prova sua tese de que as brasileiras precisam treinar mais. "No segundo ou terceiro quilômetro da prova feminina já tinha poucas brasileiras no pelotão da frente. Com cinco quilômetros só eu estava, mas a 50 metros atrás delas", explicou, lembrando que a prova tem 15 quilômetros.

Independentemente do resultado final, Sueli acredita que existem motivos de sobra para festejar. "É um bom resultado, tenho de comemorar, pois correr a São Silvestre não é fácil. Precisa ter força e resistência para correr junto com as quenianas e completar bem a prova", concluiu a atleta.