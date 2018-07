Melhor do mundo em 2011, japonesa Sawa anuncia aposentadoria do futebol Eleita a melhor jogadora do mundo em 2011, a japonesa Homare Sawa anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria do futebol. Com o anúncio, a japonesa, hoje no INAC Kobe Leonesa, não vai participar do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.