Melhor goleiro do Espanhol é destaque da Costa Rica No mesmo grupo de três campeões mundiais, a Costa Rica vai disputar a Copa do Mundo em busca de pelo menos somar algum ponto contra Uruguai, Itália e Inglaterra no Grupo D. Para segurar esses três ataques, vai contar com o goleiro Keylor Navas, que aparece, nas estatísticas oficiais do Campeonato Espanhol, como melhor goleiro do torneio, logo à frente de Victor Valdés.