Melhor na tv

, O Estado de S.Paulo
27 Outubro 2010 | 00h00
FUTEBOL
CAMPEONATO BRASILEIRO
Flamengo x Corinthians
22h / GLOBO / BAND
COPA SUL-AMERICANA
Quartas de final
Atlético-MG x Palmeiras
19h45 / SPORTV
Goiás x Avaí
22 / SPORTV
COPA DA LIGA DA FRANÇA
Lyon x PSG
16h45 / SPORTV
COPA DA INGLATERRA
Newcastle x Arsenal
16h40 / ESPN BRASIL
COPA DO REI DA ESPANHA
Real Unión x Sevilla
16h45 / ESPORTE INTERATIVO
U. Las Palmas x Atlético de Madrid
18h45 / ESPORTE INTERATIVO
BASQUETE
NBA
Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls
22h / ESPN BRASIL
TÊNIS
WTA TOUR
Doha - Fase de Grupos
12h / BANDSPORTS
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