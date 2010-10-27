Melhor na tv

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, O Estado de S.Paulo

27 Outubro 2010 | 00h00

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22h / GLOBO / BAND

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Quartas de final

Atlético-MG x Palmeiras

19h45 / SPORTV

Goiás x Avaí

22 / SPORTV

COPA DA LIGA DA FRANÇA

Lyon x PSG

16h45 / SPORTV

COPA DA INGLATERRA

Newcastle x Arsenal

16h40 / ESPN BRASIL

COPA DO REI DA ESPANHA

Real Unión x Sevilla

16h45 / ESPORTE INTERATIVO

U. Las Palmas x Atlético de Madrid

18h45 / ESPORTE INTERATIVO

BASQUETE

NBA

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

22h / ESPN BRASIL

TÊNIS

WTA TOUR

Doha - Fase de Grupos

12h / BANDSPORTS

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