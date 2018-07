Melhora a situação dos torcedores presos na Bolívia

A embaixada avalia que a confissão do autor do disparo do sinalizador que matou o boliviano Kevin Beltrán teve um efeito positivo na relação entre os presos na penitenciária de San Jose.

O fato também foi identificado pela imprensa local: "Os brasileiros não são mais chamados de assassinos", escreveu o diário La Pátria, de Oruro.

"Aumentaram as manifestações de solidariedade", comemora o ministro conselheiro Eduardo Sabóia, da embaixada em La Paz, que aguarda o julgamento de um recurso contra a prisão preventiva dos torcedores.