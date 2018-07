Melhores de 2011: Destaque feminino

SÃO PAULO - Fabiana Murer entrou para a história do esporte brasileiro em 2011: foi com ela que, pela primeira vez, o Hino Nacional tocou no pódio de um Mundial de Atletismo, com a inédita medalha de ouro conquistada na prova do salto com vara, em Daegu (Coreia do Sul)

A saltadora de 30 anos já havia alcançado feito semelhante em 2010, quando venceu o Mundial Indoor de Doha (Catar). As duas medalhas, certamente, foram determinantes para que Fabiana fosse consagrada como o destaque feminino.

Neste ano, mais de 78% dos votos garantiram a escolha da atleta do salto com vara. E Fabiana trabalha, agora, para continuar fazendo história. Em 2012, espera continuar na rotina de títulos para conquistar sua primeira medalha olímpica.