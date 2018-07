Melhores do mundo dão clínica no Bom Retiro O Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi, localizado no bairro do Bom Retiro, zona central da capital, viveu ontem um dos dias mais importantes em seus 53 anos de história. Representantes da Major League Baseball (MLB) dos Estados Unidos compareceram ao local para ministrar aulas para 50 garotos de 14 a 17 anos (categoria júnior), além de jovens talentos da Argentina, Equador, Panamá e Peru. Trata-se do MLB Elite Camp, que já foi realizado na Itália, China, Austrália e Porto Rico. O evento veio ao Brasil graças a uma parceria entre a Major League Baseball International (MLBI) e a Confederação Brasileira de Beisebol e de Softbol.