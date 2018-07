Melo abre Masters de Miami com vitória; Del Potro sente punho de novo e cai

Assim, o brasileiro e o croata se credenciaram para enfrentar na segunda rodada o filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi, que em outro duelo do dia derrotaram os norte-americanos Eric Butorac e Scott Lipsky por 7/5 e 6/3.

O triunfo foi importante para Melo também pelo fato de que ele defende em Miami a condição de líder do ranking mundial dos duplistas. Por ter ido às semifinais no ano passado, quando atuou ao lado do compatriota Bruno Soares, o brasileiro defende 360 pontos na competição.

Melo tem apenas 175 pontos de vantagem sobre o britânico Jamie Murray, hoje parceiro justamente de Soares e atual vice-líder do ranking de duplistas. Desta forma, o número 1 precisa ir mais longe em Miami ou torcer por uma eliminação precoce de Jamie e Bruno no Masters local, no qual eles ainda não estrearam.

DEL POTRO REVIVE DRAMA - Horas depois de ficar sabendo de que não teria de enfrentar Roger Federer na segunda rodada da chave de simples do Masters de Miami, pois o suíço desistiu da competição nesta sexta por causa de um vírus estomacal, o argentino Juan Martín del Potro acabou sendo eliminado pelo seu compatriota Horacio Zeballos, que venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Ex-Top 10 do ranking mundial e hoje apenas o 366º tenista do mundo, Del Potro voltou a sentir dores no pulso esquerdo, que foi operado e provocou seu afastamento por longo tempo das quadras. Em razão das dores, ele precisou receber atendimento médico no intervalo do primeiro para o segundo set.

O argentino disputou nesta sexta apenas o seu oitavo jogo nesta temporada, na qual participou anteriormente apenas do Torneio de Delray Beach e do Masters de Indian Wells, ambos também nos EUA. E, sem as condições ideais, o tenista não conseguiu ameaçar o saque de Zeballos por nenhuma vez neste confronto e ainda viu seu oponente converter os dois break points que teve para liquidar o duelo em sets diretos.

Assim, Zeballos se credenciou para enfrentar na terceira rodada o espanhol Fernanrdo Verdasco, que em outro jogo do dia passou pelo francês Jeremy Chardy, também por duplo 6/4. Já para Del Potro, o que restou foi a incerteza sobre a continuidade de sua carreira, pois anteriormente ele já ficara por um bom tempo afastado por causa de um sério problema no pulso direito, também operado.

OUTROS JOGOS - O checo Tomas Berdych, sétimo cabeça de chave, nem precisou jogar para alcançar a terceira rodada em Miami. Ele contou com a desistência do tenista da casa Rajeev Ram e assim venceu por W.O. em sua estreia. Desta forma, chegará descansado à próxima fase para encarar o norte-americano Steve Johnson, que nesta sexta passou pelo alemão Alexander Zverev por duplo 7/6, com 11/9 e 7/3 nos tie-breaks.

Já o belga David Goffin, 15º pré-classificado, estreou com vitória ao bater o espanhol Marcel Granollers por duplo 6/4. Assim, terá pela frente na terceira rodada o sérvio Viktor Troicki, que derrotou o espanhol Inigo Cervantes por 2 sets a 1, com 6/7 (6/8), 7/6 (11/9) e 7/6 (7/3).