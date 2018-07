Melo, Sá e Soares têm jogos adiados para sexta por causa da chuva em Londres

Atuando ao lado do britânico Jamie Murray, Soares viu sua partida contra Sá e o australiano Chris Guccione, válida pelas quartas de final da competição, ser paralisada pela chuva após vencer o primeiro game.

Já Melo, que atua em Londres com o argentino Juan Martín del Potro porque o seu habitual parceiro, o croata Ivan Dodig, se recupera de um problema nas costas, sequer entrou em quadra para enfrentar a dupla cabeça de chave número 1, formada pelos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, também pelas quartas de final.

SIMPLES - Já a chave de simples em Londres teve toda a sua programação do dia completada. Os dois últimos jogos do dia contaram com vitórias do canadense Milos Raonic, terceiro cabeça de chave, e o australiano Bernard Tomic. O jogador do Canadá bateu o checo Jiri Vesely por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6). Já Tomic superou o espanhol Fernando Verdasco, de virada, com 6/7 (2/7), 6/4 e 6/4.

HALLE - O Torneio de Halle, outro ATP 500 disputado na grama nesta semana, também conseguiu cumprir a sua programação da chave de simples. Terceiro cabeça de chave da competição alemã, o austríaco Dominic Thiem passou pelo russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e foi às quartas de final.

Assim, o atual sétimo tenista do ranking mundial se credenciou para encarar na próxima fase o alemão Philipp Kohlschreiber, que horas mais cedo eliminou o croata Ivo Karlovic com uma vitória por 2 sets a 1.