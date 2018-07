Membro de grupo das Olimpíadas pede demissão por acordo com Dow Um membro da entidade que inspeciona o impacto ambiental das Olimpíadas de Londres pediu demissão em protesto contra um acordo de patrocínio com a Dow Chemical por causa da relação da empresa norte-americana com o desastre em Bhopal, em 1984, que matou milhares de pessoas na Índia.