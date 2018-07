Meninos da base podem ser solução para Muricy O Santos não fez contratações neste início de ano e os jogadores da base podem ganhar espaço, pelo menos no Campeonato Paulista. Entre eles está Felipe Anderson, 18 anos, um dos que tiveram chances em 2011. Para solucionar um dos grandes problemas do elenco, as laterais, dois jovens buscam espaço. Emerson Palmieri, 17 anos, atua pela esquerda. Crystian, de 18 anos, joga na lateral direita, atualmente sem titular. Breitner, Rafael Caldeira e o goleiro Felipe estão de volta ao clube e podem ter chance, assim como Geuvânio e Dimba, destaques na Copa São Paulo de 2011.