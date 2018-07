Meninos da Vila perdem hora e levam punição

O Santos perdeu suas principais estrelas para o jogo contra o Atlético-GO, hoje às 18h30, no Serra Dourada, em Goiânia. Paulo Henrique Ganso, Neymar, André e Madson chegaram com mais de três horas de atraso para se concentrar com os demais jogadores solteiros na noite de quinta-feira e foram punidos a pedido do técnico Dorival Júnior. O quarteto foi cortado da viagem a Goiás, será multado pela diretoria e ainda terá de treinar hoje e amanhã.

O presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro confirmou, em entrevista à Rádio Cultura, de Santos, que a pior situação é a de Madson, pelo fato de ele ser reincidente. O dirigente explicou que administrativamente a multa de Madson será em dobro e que acredita que a decisão de Dorival Júnior vá acompanhar a mesma linha, o afastando do time por dois jogos.

Madson reagiu com indiferença à punição. "Já colocamos uma pedra nessa história. Já passou. E também aprendemos a não pegar mais carona com o Neymar, que ele dirige muito mal e por isso nos atrasamos", disse o atleta que completou 24 na quinta-feira, dia da noitada, em entrevista à TV Tribuna, de Santos.

Neymar disse que chegou atrasado à concentração porque teve de passar para pegar os três companheiros (Ganso, André e Madson) em casa. "Acho que exageraram um pouco na punição", afirmou o atacante. E André se limitou a desmentir que eles chegaram à concentração por volta das 3 horas. "Era meia-noite no máximo", declarou.

Irritado com a indisciplina, Dorival Júnior fez uma rápida preleção em campo antes do rachão de ontem, no CT Rei Pelé, e depois se reuniu com o gerente de futebol Paulo Jamelli para discutir a punição.

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, não ficou surpreso. "O Santos agiu corretamente. Já estava na hora de tomar uma providência para corrigir os garotos", disse. "A punição se justifica porque se trata de acumulo de atrasos, nos últimos meses. Eu já estava cansado de pagar cestas básicas. Agora eles vão sentir no bolso e quem sabe aprendem", acrescentou o pai de Neymar.