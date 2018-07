Menor deve dar novas explicações após assumir disparo de sinalizador

SÃO PAULO - Mesmo depois de conversar na segunda-feira por duas horas e 15 minutos com o promotor Gabriel Rodrigues Alves, da Infância e Juventude de Guarulhos, o menor que diz ser o autor do disparo do sinalizador que matou o boliviano Kevin Douglas Beltrán Espada, 14 anos, durante a partida entre San Jose e Corinthians, deve ser convocado nos próximos dias para prestar novos esclarecimentos à Justiça.

O encontro do adolescente com o representante do Ministério Público não foi considerado um depoimento, já que ele não foi intimado e se apresentou por espontânea vontade. Como parte do procedimento jurídico iniciado ontem para apurar os fatos, estão depoimentos (do menor e de outras pessoas), imagens de tevê e outras possíveis provas. Caso entenda que o menor tenha sido o responsável pelo disparo, o promotor vai oferecer a denúncia ao juiz da Infância e da Juventude de Guarulhos.

O adolescente está protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o caso correrá em segredo de Justiça, sem prazo para ser concluído.

O menor está recluso. O advogado do adolescente e da Gaviões da Fiel, Ricardo Cabral, que acompanhou o encontro do jovem com o promotor na segunda-feira, não retornou aos recados deixados pela reportagem na caixa de mensagem do seu celular nem respondeu as mensagens via SMS.

O adolescente é sócio da Gaviões há dois anos. Segundo Cabral, o Conselho Deliberativo da organizada vai abrir nos próximos dias uma sindicância para apurar a conduta do menor e entre as punições previstas está a sua exclusão do quadro de associados.