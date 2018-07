Mente previsível

Aí está o Botafogo para confirmar a regra. A cúpula do departamento de futebol profissional não esperou nem o retorno para o Rio para agir. Após a derrota por 2 a 1 para o América-MG reuniu-se na madrugada de ontem no hotel em que a delegação se hospedou em Sete Lagoas e no início da tarde anunciou que Caio Júnior havia sido demitido. A mudança de comando ocorre quando faltam três rodadas para o encerramento do Brasileiro de 2011.

Vi a entrevista do gerente Adilson Barros, mas nem precisava. Ele lamentou a decisão, disse que não se devia a pressão da torcida, elogiou o professor dispensado e adiantou não ter pressa para definir o substituto. Mas assegurou aos fãs que certamente será alguém capacitado para elaborar projeto consistente para a temporada de 2012. Por enquanto, está confirmado o preparador de goleiros como chefe interino, certo de que tem capacidade para dar ao time uma vaga na próxima Libertadores. Os colegas que foram à coletiva poderiam ter deixado texto pronto. Ganhariam tempo. Sem erro.

Caio Júnior não é um pobre diabo que despencou agora no mundo estranho do esporte de alto rendimento. Já tem boa quilometragem, levou outros foras e mais virão. Tem parcela de culpa na derrocada de equipe que perdeu cinco dos últimos seis jogos. Semanas atrás, o Botafogo dependia apenas de si para assumir a ponta da Série A. Falhou, empacou, saiu da briga pelo título e se contenta com um lugar no torneio continental.

Mas é fora de propósito tirar o técnico que desde o início da competição convivia com o elenco. Supõe-se que conhecia seus jogadores o suficiente para buscarem juntos a reação. Por respeito a um sujeito elogiado, até dias atrás, por levar um conjunto médio às primeiras colocações, os responsáveis pelo clube poderiam ser mais pacientes. E dar-lhe um crédito. Se era ruim, por que foi contratado? Só agora descobriram o erro?

Sei, essa sugestão é conversa mole. São raros os mandachuvas que seguram o rojão na hora do aperto. A maioria se move de acordo com os humores próprios ou os da massa. A turba voltou-se contra o técnico, que virou "inventor" e escorregou em algumas alterações? Para piorar se sucederam os tropeços? Então, o melhor é colocar uma cabeça na bandeja, tocar o barco e seja o que Deus quiser.

Foi o que fez o Botafogo. É mais confortável dar um bico nos fundilhos do treinador do que chacoalhar os marmanjos que deveriam correr atrás da bola. Mexer com boleiros provoca muita dor de cabeça. Por isso, com todo o respaldo oferecido a um tapa-buraco, caberá a Flávio Tenius fazer Maicossuel, Elkesson e Cortês reencontrarem o vigor, a eficiência e a empolgação. A boa fase deles evaporou, mas a conta da energia gasta foi apresentada de novo só para o gestor.

E viva a cartolagem nacional!

Consulta às bases. Por falar em fritura, Felipão não limpou os armários no Palmeiras porque ganhou voto de confiança de seus comandados. Essa é nova. César Sampaio chegou ao Palestra Itália falando grosso e admitiu sem rodeios que se pensou na hipótese de incentivar o técnico a "tocar projetos pessoais" (o eufemismo moderninho para demissão). A degola não aconteceu por interferência do plantel. É, Felipão, bom cativar o eleitorado: seu futuro está também nos votos de Tinga, Patrik, João Vítor, Dinei e não só nos de Marcos, Marcos Assunção, Valdivia. Como diz o eclético e incisivo Milton Leite: "Que fase!"

Conta outra. Dagoberto, artilheiro do São Paulo no ano, não jogou contra o Atlético-PR. A explicação prosaica de Emerson Leão foi a de que pretende implantar no Morumbi rodízio semelhante àquele que há no Real Madrid. Na avaliação do técnico, se Kaká e Cristiano Ronaldo podem eventualmente curtir a reserva, por que não Dagoberto? Certo. Os astros citados cedem lugar para Ozil, Di Maria, Higuain e outros de igual calibre. Dagoberto foi preterido por Fernandinho. O Tricolor perdeu e pode ficar fora até da Libertadores. Parabéns.