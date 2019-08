Mesatenista do Parapan se acidentou horas antes da 1ª convocação para seleção de futebol

O tênis de mesa abre os Jogos Parapan-Americanos de Lima nesta nesta quinta-feira, a partir das 12h (de Brasília), um dia antes da Cerimônia de Abertura. O Time Brasil será representado por 30 atletas em uma das modalidades que tem maior potencial de medalhas para o País. Curiosamente, dois dos representantes brasileiros foram jogadores de futebol antes de se acidentarem.

Cátia Oliveira jogou profissionalmente pelo Botucatu. Em outubro de 2007, no dia em que foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira, sofreu um acidente de carro. Ela dormia no banco traseiro sem cinto de segurança. Com o impacto, sofreu uma lesão medular cervical e ficou tetraplégica.

"Foi bem difícil. Meu sonho era ser jogadora profissional. Sofri o acidente às 11h e às 17h saiu a convocação com meu nome. Foi bem difícil encarar isso tudo e fazer a reabilitação. No começo, só conseguia mexer o olho. Mas agora estou bem melhor", disse em entrevista ao Estado.

O tênis de mesa ela conheceu por causa de uma amiga, em 2008. Desde então passou a praticar e conquistar grandes resultados. Cátia compete na classe 2 (cadeirantes) e vai em busca do bi no Parapan. Ela foi ouro no individual e prata por equipes em Toronto-2015. No Mundial da Eslovênia do ano passado terminou com a prata.

"A expectativa agora é muito boa. Venho treinando forte porque a conquista do ouro garante também uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020. Espero sair daqui bicampeã", comentou.

REI DOS PARAPANS

Iranildo Espíndola também foi jogador de futebol. Em março de 1995 foi dar um mergulho no mar, bateu com a cabeça em um banco de areia e perdeu a mobilidade das pernas. Por recomendação do fisioterapeuta e influenciado pela família, passou a treinar tênis de mesa e a competir desde 1998. "Joguei bola nas categorias de base de clubes do interior de Goiás. Tinha perspectiva de subir para o profissional, mas infelizmente devido ao acidente me impossibilitou", disse ao Estado.

"O processo foi muito longo e doloroso. Tive lesão severa, passei por muitas e muitas sessões no hospital, cirurgias, um processo longo de fisioterapia. Os fisioterapeutas sabiam que tinha facilidade para praticar esporte e foi onde tive essa reabilitação. Recuperei parte das sequelas que adquiri no acidente", comentou.

Iranildo disputará seu quinto Parapan. Ele tem cinco medalhas de ouro no total no individual. Sou o maior ganhador do tênis de mesa. Chego com essa experiência, mas tenho que colocar em prática. Quero também classificar para minha quinta Paralimpíada. Se puder colocar o Rei dos Parapans na matéria seria interessante", afirmou.

No Parapan de Toronto-2015 foram 31 medalhas conquistadas pelo País no tênis de mesa, sendo 15 de ouro. Dez conquistas individuais renderam vagas nos Jogos do Rio-2016. O tênis de mesa será o único esporte a começar antes da Cerimônia de Abertura, marcada para sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, na capital peruana.