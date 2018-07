Mesmo com boa atuação, Adriano promete melhorar Em sua primeira partida completa pelo Corinthians, Adriano surpreendeu pela atuação vibrante, participando das principais jogadas de ataque do time. Porém, após a partida, o camisa 10 afirmou que ainda espera evoluir muito mais e promete ganhar mais ritmo na sequência da temporada. Visivelmente mais magro, diz que ainda sente reflexos da lesão sofrida no ano passado, no tendão da perna esquerda.