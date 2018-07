Mesmo em 8º, ginasta brasileiro festeja final na Croácia

Em sua primeira Copa do Mundo, que é uma competição de alto nível, Ângelo Assumpção, de apenas 17 anos, chegou a duas finais. Na deste domingo, no salto, fez 13,763 pontos e ficou em oitavo. O primeiro lugar foi de Tomi Tuuha, da Finlândia, com 15,075. Matthias Fahrig, da Alemanha, e Ri Se Gwang, da Coreia do Norte, ficaram em segundo, empatados com 14,938.

Um dos técnicos da seleção, Hilton Dichelli Júnior comentou sobre a final do salto. "Por ser jovem, a falta de experiência contou muito, mas ele (Ângelo) tem potencial e outras oportunidades virão. São competições como essa que trazem confiança para que ele consiga também bons resultados na categoria adulta", contou.

Sétimo colocado nas paralelas, no sábado, Péricles da Silva destacou que é importante se apresentar em finais. "O nível da paralela estava muito alto, com atletas de renome. É sempre bom competir uma final, porque o clima é completamente diferente da competição por equipe e classificatória. É mais pressão e somente com os melhores", destacou.