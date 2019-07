Mesmo recuperado de lesão, João Pedro desfalca Fluminense contra o São Paulo

O atacante João Pedro está fora da lista de relacionados do Fluminense que vai enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, mas não reúne condições ideais de jogo.

Além de João Pedro, outro desfalque certo na equipe tricolor é o zagueiro Digão, suspenso pela expulsão no clássico de sábado passado, no estádio de São Januário, também no Rio de Janeiro, diante do Vasco - derrota de virada por 2 a 1. O meia Nenê não poderá enfrentar a sua ex-equipe por motivos contratuais.

Após treinarem separados do grupo na última quinta-feira, o lateral-direito Gilberto e o atacante colombiano Yony González, autor dos dois gols da vitória sobre o Peñarol, no Uruguai, na última terça-feira, pela Copa Sul-Americana, se exercitaram normalmente nesta sexta e estão à disposição do treinador Fernando Diniz.

Com isso, o time mais provável do Fluminense para o jogo deste sábado deve ter: Muriel; Gilberto, Yuri, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Marcos Paulo, Yony González e Pedro.

Em 17.º lugar na tabela de classificação do Brasileirão, o Fluminense soma apenas nove pontos e é o primeiro time na zona do rebaixamento. Na terça-feira, a equipe das Laranjeiras tem o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana frente ao Peñarol. "A partir deste sábado queremos começar a vencer e colocar o Fluminense em cima na tabela", afirmou o volante Allan, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Para o jogador, o clube sofreu várias mudanças na atual temporada, inclusive na presidência, e que os atletas que estão chegando precisam se adaptar o mais rapidamente possível. "Temos um estilo de jogo diferente de outras equipes e quem está chegando aqui estão vivenciando coisas novas", analisou.