Mesmo reprovado em exame médico, Bruno Paulo assina por 3 anos com o Corinthians

O Corinthians confirmou na tarde desta terça-feira a contratação do atacante Bruno Paulo, um dos destaques do Audax no Campeonato Paulista. Vice-campeão com a equipe de Osasco, o jogador de 26 anos assinou vínculo com o clube alvinegro até 31 de julho de 2019, por três temporadas.

Bruno Paulo, no entanto, ainda não está apto a jogar. Ele passou por um procedimento cirúrgico no pé esquerdo no fim de semana e agora terá de passar por um tratamento para poder voltar a jogar. "Fiel, assinei, tudo certo. Vamos recuperar para voltar e caminhar", disse o jogador, em vídeo postado nas redes sociais do clube.

Semana passada, ele havia sido reprovado pelo departamento médico do Corinthians. O atacante atuou nos últimos jogos do Paulistão com lesão no pé e jogou no sacrifício a final contra o Santos. A expectativa é que Bruno Paulo volte a atuar dentro de dois meses.

Na segunda, o Corinthians já havia confirmado a contratação do volante Camacho, que também jogou no Audax durante o Paulistão. Ele assinou contrato de três anos com o time do Parque São Jorge e só aguarda liberação da CBF para poder estrear.

Além de Camacho e Bruno Paulo, outros destaques do Audax no Paulistão já chegaram a grandes equipes do Brasileirão. O atacante Ytalo foi apresentado na manhã desta segunda-feira pelo São Paulo, enquanto que o goleiro Sidão acertou com o Botafogo. O polivalente Tchê Tchê já estreou pelo Palmeiras.