Mesmo sem jogar no Tottenham, Defoe é convocado pela Inglaterra

LONDRES - Prestes a deixar definitivamente o Tottenham, de onde já se despede após ter sido contratado pelo Toronto FC, do Canadá, Jermain Defoe foi confirmado nesta quinta-feira na lista de 30 jogadores convocados pelo técnico Roy Hodgson para o amistoso que a seleção inglesa fará na próxima quarta, contra a Dinamarca, no Estádio de Wembley, em Londres.

O atacante voltou a ser convocado para um jogo de preparação para a Copa do Mundo de 2014 mesmo estando há quase dois meses encostado no time inglês. Negociado desde o início de janeiro, ele atuou em apenas duas partidas neste período, sendo que na última delas, contra o Everton, jogou por apenas cinco minutos. Pela seleção inglesa, ele contabiliza 19 gols em 55 confrontos.

Defoe, por sinal, será companheiro de time do goleiro Julio Cesar, que foi chamado para o amistoso que a seleção brasileira fará contra a África do Sul, também nesta quarta, em Johannesburgo, mesmo estando inativo. E, assim como o atacante, ele trocou uma equipe inglesa (o Queen''s Park Rangers) pelo time canadense, que iniciará em março a sua participação no próximo campeonato da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol profissional dos Estados Unidos.

Além de Defoe, Wayne Rooney e Danny Welbeck, ambos do Manchester United, Rickie Lambert e Jay Rodriguez, companheiros de Southampton, e Daniel Sturridge, do Liverpool, foram os atacantes chamados por Hodgson para o amistoso diante dos dinamarqueses.

Outra novidade da lista de 30 convocados pelo treinador foi o lateral-esquerdo Luke Shaw, do Southampton. Com apenas 18 anos, ele é chamado pela primeira vez para defender a equipe nacional, que estreará na Copa de 2014 no dia 14 de junho, contra a Itália, em Manaus, pelo Grupo D. Em seguida, os ingleses enfrentarão o Uruguai, no Itaquerão, em São Paulo, no dia 20, antes de fecharem participação na primeira fase diante da Costa Rica, no dia 24, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Confira a lista de convocados da Inglaterra:

Goleiros - Joe Hart (Manchester City), Fraser Forster (Celtic), Ben Foster (West Bromwich) e John Ruddy (Norwich).

Defensores - Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Steven Caulker (Cardiff City), Ashley Cole (Chelsea), Glen Johnson (Liverpool), Chris Smalling (Manchester United), Luke Shaw (Southampton) e Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas - Ross Barkley (Everton), Michael Carrick (Manchester United), Raheem Sterling (Liverpool), Tom Cleverley (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Southampton), James Milner (Manchester City), Frank Lampard (Chelsea), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Jack Wilshere (Arsenal) e Andros Townsend (Tottenham).

Atacantes - Jermain Defoe (Toronto FC), Rickie Lambert (Southampton), Jay Rodriguez (Southampton), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool) e Danny Welbeck (Manchester United).