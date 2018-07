Messi aumenta o seu recorde de gols O insaciável craque argentino do Barcelona marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o Córdoba na rodada de ida das oitavas de final e chegou a 88 gols no ano. Ele tinha superado o recorde do centroavante alemão Gerd Müller (marcou 85 em 1972) domingo, quando fez dois no Betis e atingiu a marca de 86. Messi ainda terá dois jogos este ano, contra Atlético de Madrid (em casa) e Valladolid (fora).