Messi brilha e garante classificação argentina

CÓRDOBA

Lionel Messi e a seleção da Argentina selaram as pazes com os torcedores do país anfitrião da Copa América. Com grande atuação do melhor do mundo, a equipe da casa derrotou a Costa Rica por 3 a 0, em Córdoba, e assegurou a vaga à segunda fase da competição.

Messi teve atuação destacada, deu passes perfeitos que resultaram em dois gols, e ganhou o reconhecimento do público, que gritou seu nome várias vezes durante o jogo.

A Argentina, que ficou em segundo lugar no Grupo A, atrás da Colômbia, abriu o placar no último minuto do primeiro tempo, com Aguero.

Na etapa final, Aguero aumentou depois de receber um "presente" de Messi. O craque repetiu a boa ação com Di Maria, que marcou o terceiro gol.

A equipe atuou bastante modificada, com Aguero, DiMaria, Gago e Higüain, que até então não figuravam entre os titulares.

A Costa Rica espera a definição dos outros grupos para saber se vai ganhar vaga por índice técnico.

Hoje, Chile e Peru, já classificados, se enfrentam às 19h45 em Mendoza, pelo Grupo C.

Já o Uruguai joga com o México às 21h45, em La Plata, precisando de um empate. Os mexicanos, por sua vez, se preocupam com vitória e o saldo.