Messi brilha em casa e Argentina atropela Uruguai

Como era de se esperar, Argentina e Uruguai fizeram uma partida bastante nervosa pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, mas o time da casa garantiu um bom resultado graças à força de seu ataque no segundo tempo. Com os 3 a 0, a Argentina se manteve na liderança isolada com 17 pontos, um a mais que Colômbia e Equador. Já o Uruguai está numa situação desconfortável, em quarto, com 12 pontos.

A partida foi marcada por entradas duras e o árbitro Leandro Pedro Vuaden tentou comandar sem distribuir muitos cartões. Com um primeiro tempo sem gols, a Argentina voltou do intervalo disposta a fazer a lição de casa. E, aos 20, logo após Lugano se machucar e ser substituído, Messi recebeu de Di Maria e abriu o placar. A porteira foi aberta e aos 29, em linda triangulação do ataque, Agüero fez o segundo, Messi, de falta, fechou o placar. Barcos, do Palmeiras, entrou aos 37 do segundo tempo, fez um gol, em jogada com Messi, mas foi anulado por impedimento.

Em uma grande exibição do atacante Falcao García, do Atlético de Madrid, a Colômbia bateu o Paraguai, lanterna das Eliminatórias com apenas quatro pontos, por 2 a 0, em Barranquilla. O artilheiro marcou os dois gols dos colombianos, um aos 6 e o outro aos 43 minutos do segundo tempo, colocando a equipe na briga por uma das quatro vagas diretas do continente para o Mundial no Brasil. "Não conseguimos nada, ainda falta muita coisa para acontecer", disse Falcao, que foi ovacionado.

Essa foi a terceira vitória seguida dos colombianos. Em todas elas, Falcao foi o destaque com gols e grande apresentação. Ontem, ele fez duas pinturas. O primeiro com direito a drible desconcertante, deixando o zagueiro no chão, e chute no ângulo. No segundo, ele mostrou classe ao bater por cobertura.

Outra seleção a dar um bom passo rumo a uma das quatro vagas foi o Equador. Em Guayaquil, virou sobre o Chile e venceu por 3 a 1. Com o resultado, os equatorianos somam 16 pontos. Paredes, contra, colocou os chilenos em vantagem aos 24, mas Caicedo mostrou estar com o faro de gol apurado ao empatar aos 32 da primeira etapa e virar aos 10 da segunda. Castillo fez o terceiro.

Em La Paz, Bolívia e Peru fracassaram na tentativa de se aproximar da zona de classificação com um empate ruim para ambos por 1 a 1.