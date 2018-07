Messi conduz o Barça a vitória de virada

O resultado deixou a equipe ainda mais folgada na liderança do Campeonato Espanhol, com 65 pontos, 15 a mais do que o Atlético de Madrid. E Messi também disparou na ponta da artilharia, com 37 gols. Agora são 301 tentos do craque argentino pelo Barça. Nada mal como treino para o jogo contra o Milan, quarta-feira, pela Copa dos Campeões.

No Estádio Nuevo Los Cármenes, o Granada teve seu momento de glória aos 26 minutos, quando Ighalo abriu a contagem. No segundo tempo, no entanto, tudo mudou. Primeiro, Messi marcou aproveitando rebote do goleiro. Depois, ele balançou a rede em cobrança de falta.

Hoje, no Santiago Bernabéu, contra o Rayo Vallecano, o Real Madrid não terá o volante Xabi Alonso, poupado. O técnico José Mourinho deverá experimentar uma nova formação na defesa.

Já o vice-líder Atlético, contando com a presença do artilheiro colombiano Falcao Garcia, visitará o Valladolid.