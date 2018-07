Messi depende do filho para saber se joga hoje

Um telefonema da maternidade Dexeus, em Barcelona, pode influenciar diretamente na escalação de Lionel Messi no confronto de hoje entre seu time, o Barcelona, e o Celtic, pelo Grupo G da Copa dos Campeões, no Camp Nou. Na clínica, está internada a modelo Antonella Rocuzzo, que aguarda o nascimento de Thiago, o primeiro filho do casal.

Embora o técnico Tito Vilanova tenha declarado que outros jogadores do elenco também têm esposas grávidas, nem por isso deixaram de treinar e jogar, o melhor do mundo por três vezes, eleito pela Fifa, provavelmente vai ganhar uma folga quando nascer seu primeiro herdeiro.

Líder do grupo com duas vitórias em dois jogos, o Barça não deve ter muitos problemas para bater os escoceses, que ocupam o segundo lugar na chave, com quatro pontos. Mas, com Messi, não há dúvidas de que será mais fácil furar a retranca do Celtic.

A presença de Messi será necessária também para compensar a vulnerabilidade da defesa do Barça. Mais ou menos como aconteceu no jogo de sábado, quando os catalães venceram o La Coruña por 5 a 4.

Para o jogo de hoje, Tito Vilanova terá de montar uma retaguarda sem Piqué, Puyol e Daniel Alves, todos lesionados. O volante Busquets, que já jogou improvisado como zagueiro, está suspenso. A defesa, então, deverá ser escalada com Song e Mascherano.

Por causa das lesões e dos constantes desfalques, a zaga levou 17 gols nos últimos 12 jogos. Sem contar as falhas do goleiro Víctor Valdés, em má fase.

"Trabalhamos para melhorar o sistema defensivo, mas é importante levar em conta as circunstâncias de cada jogo. Além disso, somos uma equipe goleadora e, assim, uma coisa compensa a outra", diz o treinador. "As ausências de hoje não são desculpas para nada", completa.

O técnico do Celtic, Neil Lennon, usou uma frase de efeito para ilustrar o tamanho de seu desafio. "Espero ter onze heróis diante da melhor equipe do mundo", afirmou.

Na outra partida do grupo, o Spartak de Moscou, que ainda não pontuou, recebe o Benfica, com apenas um ponto. "Precisamos vencer para manter nossas chances na competição", alertou o treinador do Spartak, Unai Emery.

Teste para o Chelsea. O jogo diante do Shakhtar Donetsk, hoje, fora de casa, representa uma prova de força para o Chelsea no Grupo E. É uma partida que vai definir, de certa forma, se o provável adversário do Corinthians no Mundial de Clubes em dezembro terá uma fase de grupos tranquila ou sofrida.

Uma vitória consolida a liderança - o time inglês hoje tem quatro pontos, junto com o próprio Donetsk, mas com vantagem no saldo de gols. Uma derrota vai jogar os Blues em uma encruzilhada, já que a Juventus, terceira com dois pontos, tem um jogo fácil, fora de casa, contra o saco de pancadas do grupo, o Nordsjaellan, da Dinamarca. E há ainda a possibilidade de as três equipes terminarem a rodada empatadas em primeiro.

"Dentro do nosso planejamento, esse é um jogo muito importante e precisamos somar pontos", avalia o técnico Roberto di Matteo, do Chelsea.

Os brasileiros serão protagonistas no duelo: Ramires, David Luiz e Oscar pelo time inglês vão enfrentar Willian, Fernandinho e Luiz Eduardo.

Enquanto o meia Juan Mata vive grande momento - foi decisivo na vitória sobre o Tottenham - , acompanhado por Oscar e Hazard, os ucranianos têm números impressionantes: venceram 15 das 16 últimas partidas (só empataram com a Juventus, fora).