Messi desafia limites e faz história

Lionel Messi deu ontem mais um maravilhoso argumento para quem defende que ele já é um dos maiores jogadores da história do futebol. No estádio do Betis, na cidade de Sevilha, o genial argentino marcou dois gols no triunfo por 2 a 1 do Barcelona sobre os donos da casa, pelo Campeonato Espanhol, e atingiu a incrível marca de 86 gols em 2012, incluindo os tentos que fez pela seleção de seu país. É o novo recorde mundial de gols de um jogador em um ano.

Até ontem, o recordista era o alemão Gerd Müller, um dos mais impressionantes artilheiros que o planeta já viu. Em 1972, o mito do Bayern de Munique e da seleção alemã balançou as redes 85 vezes.

Essa conta, convém esclarecer, leva em consideração apenas as partidas oficiais. É por causa disso que o recorde não pertence a Pelé. Se forem considerados os gols que o Rei marcou nas intermináveis excursões feitas pelo Santos em sua época, ele alcançou a marca de cem gols em um ano duas vezes.

Fiel a seu estilo discreto, Messi disse que o recorde nunca foi sua prioridade. "É uma coisa linda pelo que significa, mas o mais importante era a vitória", falou o gênio. "Meu objetivo sempre é conquistar títulos com o time. Eu sempre começo a temporada com isso em mente."

O técnico do Barça, Tito Vilanova, comentou o recorde: "Parece impossível que alguém seja capaz de fazer tantos gols. E ainda restam dois jogos (em 2012), ele pode aumentar a sua marca."

A escalação de Messi no jogo de ontem só foi decidida na véspera, já que ele se recuperava de uma lesão de joelho sofrida contra o Benfica, pela Copa dos Campeões. O argentino chegou a pensar que o problema era muito sério, mas não passou de um susto.

O craque quebrou o recorde ainda no primeiro tempo. Primeiro, ele abriu o placar com um chute cruzado de dentro da área, depois de uma arrancada com a bola grudada no pé esquerdo - sua marca registrada. Alguns minutos mais tarde, Messi marcou de novo com um chute cruzado, e do mesmo local de onde fizera o primeiro gol. Desta vez, ele foi presenteado com um lindo passe de calcanhar de Iniesta.

Ainda no primeiro tempo, o Betis marcou seu gol e fez o Barcelona saber que o jogo não estava decidido. A segunda etapa foi um pesadelo para o Barça, que se viu bombardeado pela valente equipe de Sevilha. As traves, no entanto, negaram ao Betis o empate que ele muito merecia.

Com a vitória, o time de Messi chegou a 43 pontos, seis a mais do que o vice-líder, o Atlético de Madrid, e 11 a mais do que o Real Madrid, terceiro colocado.

Brilho colombiano. Em Madri, o Atlético deu ontem um show contra o lanterna La Coruña. Na verdade, quem deu o espetáculo foi Falcao García. O atacante colombiano marcou cinco gols na goleada de 6 a 0 e chegou a 16 no campeonato. Ele é o vice-artilheiro do Espanhol, atrás de Messi, evidentemente. O argentino tem inacreditáveis 23 gols em 15 partidas. O outro tento do Atlético na partida de ontem foi marcado por Diego Costa.