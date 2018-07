Messi é eleito melhor do Mundial e Neymar fica em 3º

Messi já havia se destacado nas semifinais do Mundial contra o Al-Sadd, mas não fez gols na vitória, também por 4 a 0. O argentino foi um dos artilheiros da competição, ao lado do lateral-esquerdo Adriano, que fez dois gols no duelo com a equipe do Catar, mas não enfrentou o Santos.

Outro jogador do Barcelona também foi premiado neste domingo pela Fifa. O meia Xavi, um dos responsáveis pelo impressionante controle da posse de bola da equipe espanhola, recebeu a Bola de Prata ao ser eleito o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes.

Além do vice-campeonato, o Santos também teve Neymar como um dos premiados no Japão. O atacante foi escolhido como o terceiro melhor jogador do Mundial e recebeu a Bola de Bronze. O astro santista fez um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Kashiwa Reysol, nas semifinais, mas não conseguiu brilhar diante do Barcelona.