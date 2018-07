Messi: 'É um alívio ganhar do Brasil' O impressionante Lionel Messi tem de se deslocar com vários seguranças porque as pessoas enlouquecem com sua presença. Ontem, depois do jogo em que o atacante argentino foi mais uma vez decisivo para o seu time, conversou com a imprensa de seu país em meio a um tumulto impressionante. "É um alívio ganhar do Brasil, precisávamos desse resultado. O time deles é difícil de ser vencido." Seu talento resolveu, já na prorrogação. Messi revela que realizou um sonho. "Pessoalmente sempre quis ganhar do time principal do Brasil, mas nunca havia conseguido."