Messi escreve seu nome na história

l

CASILLAS

(Real Madrid)

l

VIDIC

(Man United)

l

DANIEL ALVES

(Barcelona)

l

SERGIO RAMOS

(Real Madrid)

l

PIQUÉ

(Barcelona)

l

CRISTIANO RONALDO

(Real Madrid)

l

ROONEY

(Man United)

l

XABI ALONSO

(Real Madrid)

l

MESSI

(Barcelona)

l

XAVI

(Barcelona)

l

INIESTA

(Barcelona)

Lionel Messi venceu o troféu de melhor jogador do mundo pela terceira vez, passou a ser comparado aos maiores craques da história e fez um desafio a si próprio: levar a Argentina a conquistar a Copa de 2014, no Brasil. A festa de gala da Fifa ontem revelou o domínio do Barcelona e da Espanha no cenário internacional e ainda escancarou uma dura realidade: o Brasil não passa de um coadjuvante de luxo hoje na Fifa. Só o capitão da seleção do Burundi votou em Neymar como o melhor do mundo, além de um jornalista do Camboja.

Messi entrou ontem para a história como o jogador mais jovem a receber três troféus de melhor do mundo, se igualando a Ronaldo e Zidane pela premiação da Fifa, e a Michel Platini, Cruyff e Van Basten na lista da Bola de Ouro, prêmio da revista France Football incorporado ao da Fifa.

Messi, que recebeu a taça de Ronaldo, terminou com quase metade dos votos de técnicos, jogadores e imprensa mundial. O segundo lugar, com 21% dos votos, ficou para Cristiano Ronaldo, que nem sequer se deu o trabalho de ir até Zurique, seguido por Xavi e Iniesta. Mas são seus números em campo que impressionam. Em 2011, venceu cinco dos seis títulos em jogo. Com apenas 24 anos, coleciona uma das maiores listas de prêmios que um jogador pode acumular. "Estou só começando", disse Messi, sempre tímido e com um discurso que beira ao simplismo.

Messi deixa sua genialidade para o campo. Mas admite que agora chegou a hora de começar a vencer com a seleção argentina. "Será uma oportunidade linda ser campeão no Brasil. Hoje, a realidade é que estamos longe de sermos a melhor seleção. Mas vamos chegar lá bem e estamos melhorando a cada dia", comentou. "Farei de tudo para dar um título mundial para meu país", afirmou Messi, que admite que somente poderá ser comparado aos grandes ídolos da história quando tiver uma Copa nas mãos.

Michel Platini concorda que para Messi ser colocado em um outro status falta ainda vencer uma Copa do Mundo. "Maradona é lembrado pela sua conquista da Copa, não pelo Napoli."

Enquanto o título com a Argentina não vem, Messi passa a ser abertamente comparado a Maradona, Pelé, Cruyff e Di Stafeno. "Estou convencido de que Messi vai superar todos os ídolos atuais e será o melhor da história do futebol", avaliou Xavi. "Messi já é um dos melhores de todos os tempos e pode sentar ao lado de Maradona, Pelé e outros", comparou o treinador sir Alex Fergusson.

Barça. A premiação ainda consagrou o Barcelona e o futebol espanhol como os melhores na atualidade. Na seleção de 2011, nove dos onze jogam na Espanha. Cinco deles - Dani Alves, Messi, Iniesta, Xavi e Piqué - atuam pelo time catalão, a base da seleção mundial e uma prova de que o investimento na escolinha do clube rendeu frutos.

Se não bastasse, Pep Guardiola saiu de Zurique com o título de melhor técnico e insistiu que o Barça e seus jogadores apenas vencem porque disputam um "jogo coletivo". Guardiola venceu 13 dos 16 títulos que disputou nos últimos três anos. Para o presidente da Fifa, Joseph Blatter, o Barça deixa Zurique como um dos melhores times da história.

Pelo Real Madrid, Casillas, Sergio Ramos, Xavi Alonso e Cristiano Ronaldo entraram para o time do ano. O Manchester United completou a equipe, com Vidic e Wayne Rooney, numa demonstração da concentração de craques em três clubes.

Coadjuvante. Se o evento foi a festa do futebol espanhol, ela também revelou que o Brasil não passa de um mero coadjuvante, um contraste com anos anteriores. Neymar, de 19 anos, recebeu pouco mais de 1,1% dos votos na eleição de melhor do mundo. Só Burundi e um jornalista do Camboja colocaram o brasileiro na primeira colocação. Apenas 0,2% dos técnicos mencionou o nome do jogador, entre eles Lazaroni, técnico do Catar, que colocou o brasileiro na segunda posição. Neymar levou o prêmio de gol mais bonito. A votação foi realizada por torcedores.

Na seleção mundial, apenas Dani Alves conseguiu um lugar e admite que seu desempenho vem graças ao Barcelona. Nenhum atacante brasileiro teria um lugar entre os melhores.

Marta perdeu sua coroa e Mano Menezes não foi citado por nenhum técnico nem capitão de nenhuma seleção como o melhor treinador. Mano votou em Messi como número 1.

Na festa, a participação brasileira ficou limitada ao passado. Pelé foi homenageado como o Rei e entregou troféus. Ronaldo também esteve no evento para passar o título de melhor jogador do mundo para Messi.