Messi faz 4 na goleada do Barça Messi pediu para deixar o jogo de quinta-feira contra o Málaga pela Copa do Rei porque estava sentindo dor na coxa direita, não treinou sexta e a comissão técnica do Barcelona chegou a cogitar deixá-lo de fora da partida com o Osasuna para não correr o risco de ficar sem ele no clássico de quarta-feira com o Real Madrid pelas semifinais da Copa do Rei. Mas para azar do Osasuna o craque entrou em campo ontem e marcou quatro gols na vitória por 5 a 1 - o outro foi de Pedro.