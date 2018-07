Messi marca 3 e dá mais um show

Messi mais uma vez foi o grande destaque do Barcelona na vitória tranquila da equipe catalã sobre o Málaga por 4 a 1, no Estádio La Rosaleda, em Málaga. O atacante argentino marcou três vezes, enquanto o chileno Alexis Sánchez completou a goleada. Rondón descontou para o time anfitrião.

Foi a 13.ª vitória do Barça no Campeonato Espanhol, que ontem deu descanso para alguns titulares importantes, como Puyol, Xavi e Fábregas. A equipe soma agora 44 pontos, na vice-liderança, atrás do Real Madrid, que goleou o Athletic Bilbao também por 4 a 1. Já o Málaga, que conta com os brasileiros Weligton e Júlio Baptista, continua com 25, no meio da tabela.

O time da Andaluzia fez de tudo para evitar a goleada. Entrou em campo com a defesa reforçada, deixando na frente, solitário, o holandês Ruud van Nistelrooy. De nada adiantou a estratégia, já que aos 32 minutos Messi invadiu a área e, de cabeça, marcou o primeiro gol.

O time catalão ampliou no início do segundo tempo, desta vez com o chileno Alexis Sanchéz, que completou com talento jogada criada por Pedro. Minutos depois, de novo Messi arrancou em velocidade rumo à grande área do Málaga para vencer o também argentino Caballero, goleiro adversário.

No entanto, ainda faltava mais. E aos 36 minutos Messi mais uma vez disparou em direção à área contrária para fechar a goleada. O Málaga ainda descontou aos 39, com o venezuelano Rondón.

Líder. Em Madri, o Real deu um grande susto em sua torcida ao sair perdendo o jogo para o Athletic Bilbao. Embora o resultado não chegasse a lhe ameaçar a liderança, já que mesmo com a inesperada derrota continuaria dois pontos à frente do Barcelona, seria um vexame para a equipe merengue deixar o Santiago Bernabéu sem os três pontos.

Ainda na primeira etapa, porém, aos 25, o lateral brasileiro Marcelo espantava o azar. E foi com o empate por 1 a 1 que o primeiro tempo terminou.

Logo no início da segunda etapa, aos 2, Cristiano Ronaldo, de pênalti, colocou as coisas em seu lugar. Com a volta à normalidade, o Real se soltou em campo e passou a pressionar muito a defesa adversária, que suportava a pressão como podia. Ou seja, mal.

E, aos 22, os defensores de Bilbao fraquejaram, enfim. Cometeram novo pênalti. E o português Cristiano Ronaldo colocou a bola na cal e bateu bem como sempre - forte e colocado - para fazer Real Madrid 3 a 1.

Estava aberto o caminho para a goleada, que veio aos 41, com Callejón. O Real manteve, portanto, seus cinco pontos de vantagem (49 a 44) sobre o Barça.

Em Osasuna, o Valencia voltou a tropeçar, empatando por 1 a 1 com o time da casa, mas ainda assim se manteve na 3.ª colocação, com 35 pontos. Soldado marcou o gol valenciano, enquanto Lolo empatou.

Mas para sorte do Valencia, o surpreendente Levante, 4.º colocado, também só empatou em casa por 0 a 0 com o Zaragoza e ficou com 31 pontos.

Em Madri, o Mallorca venceu o Rayo Vallecano por 1 a o, gol marcado por Ramis, e se distanciou da zona do rebaixamento.