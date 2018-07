Messi marca 3, mas Barcelona vence no sufoco em La Coruña

Em um jogo de loucos, o Barcelona superou ontem com muita dificuldade o La Coruña por 5 a 4, depois de virar o primeiro tempo vencendo por 4 a 2. Lionel Messi foi mais uma vez o dono da bola e da festa: marcou três gols e deu um show de futebol.

Foi a sétima vitória do time catalão nos oito jogos disputados em La Liga. A equipe, que está invicta, soma agora 22 pontos, três a mais que o vice Atlético de Madrid, que hoje pega, fora de casa, a Real Sociedad.

O Real Madrid também jogou ontem e venceu com bastante dificuldade o Celta por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, e com a vitória subiu para a 4.ª colocação, com 14 pontos. Os gols do triunfo merengue foram de Higuaín e Cristiano Ronaldo, que acabou alcançando uma marca invejável: agora ele já balançou as redes de todos os times da Primeira Divisão da Espanha.

Em La Coruña, o Barcelona só precisou de 18 minutos para abrir 3 a 0 sobre o time da casa, com Jordi Alba, Tello e Messi. Tudo indicava, portanto, que a partida caminhava para mais uma goleada memorável do Barça. Mas era engano, pois o anfitrião diminuiu para 3 a 2 com Pizzi e Bergantinos. Mas Messi, aos 43, estabeleceu o placar da primeira etapa: 4 a 2.

No início do segundo tempo, de novo Pizzi diminuiu para 4 a 3. Messi fez 5 a 3 e, aos 34, Jordi Alba, contra, colocou o La Coruña de novo encostado no placar. E o que parecia fácil se tornou pura angústia nos últimos dez minutos para o Barça

Juventus líder. Em Turim, a Juventus venceu o Napoli, com quem dividia até então a liderança, e isolou-se na ponta da tabela, com 22 pontos, três a mais que o time napolitano. Os dois gols da vitória da Vecchia Signora saíram nos últimos dez minutos de partida. O primeiro foi de Cáceres, aos 35, e o segundo de Pogba, aos 37, justamente dois jogadores que estavam no banco.

Na outra partida disputada ontem, a Lazio conseguiu uma vitória emocionante sobre o Milan por 3 a 2 e subiu para 3.º lugar.

Hernanes voltou a brilhar com a camisa da Lazio, aos marcar o primeiro gol da equipe. Candreva fez 2 a0, placar do primeiro tempo, e Klose ampliou para 3 a 0 logo a 4 do segundo. Mas o Milan reagiu e diminuiu com De Jong e El Shaarawy.

Hoje a 8.ª rodada continua com a Internazionale, 4.ª colocada, com 15 pontos, recebendo o Catania. Se vencer, alcançará sua quarta vitória seguida, depois de bater Chievo, Fiorentina e Milan, e poderá entrar no G-3, zona de classificação para a Copa dos Campeões.

Já a Roma, 5.ª, com 11, vai a Gênova encarar o Genoa sabendo que não pode perder sob o risco de deixar a área de classificação para a Liga Europa, que tem vaga disputada pela Fiorentina, que encara o Chievo, em Verona.

Muitos gols dos líderes. No Inglês, a 8.ª rodada teve muitos gols marcados pelos ponteiros. O líder Chelsea venceu o Tottenham por 4 a 2 e chegou aos 22 pontos. O Tottenham permaneceu em 5.º, com 14, na área de classificação para a Liga Europa.

Nenhum brasileiro marcou para o Chelsea, como também nenhum marcou nos 4 a 2 do Manchester United sobre o Stoke City. O nome do jogo foi Rooney, com dois gols a favor do Manchester e um contra.

Até o West Ham, 7.º, gostou da brincadeira de marcar muitos gols: goleou o Southampton por 4 a 1. Mesmo parcimonioso em gols, o Manchester City derrotou o West Bromwich e aparece em 3.º na tabela, com 18.