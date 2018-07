Messi marca dois na goleada do Barcelona

Com dois gols de Messi (que chegou à marca de 301 em sua vitoriosa carreira), o Barcelona goleou o Rayo Vallecano por 5 a 0, ontem à noite no campo do adversário, e manteve a liderança do Campeonato Espanhol, com 25 pontos. Os outros gols foram de Villa, Xavi e Fabregas.

Já o Real Madrid ainda não encontrou a paz na temporada. Tropeços inesperados no Campeonato Espanhol e polêmicas entre jogadores e o técnico José Mourinho deixam o clima nada amistoso para o jogo de hoje, na visita ao Mallorca.

Após se desentender com Sergio Ramos e Kaká, Mourinho anda se bicando com Casillas, titular há 12 anos do Real. Tudo pelo fato de o goleiro ter votado em Sergio Ramos na eleição do melhor do mundo, colocando Cristiano Ronaldo em segundo.

Isso abriu caminho para Messi, do Barcelona, triunfar, já que Casillas "tirou" dois pontos do português. Além disso, votou em Vicente del Bosque, da seleção espanhola, como o melhor treinador.

Vindo de três derrotas, o Mallorca promete atacar e explorar os espaços deixados pelo Real para surpreender.

Caminhando lado a lado com o Barça, o Atlético de Madrid recebe o Osasuna.