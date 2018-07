Messi marca pela 18ª rodada consecutiva

O argentino caminha firme para quebrar mais um recorde em sua carreira. Na temporada passada foi o artilheiro do Campeonato Espanhol com 50, número que jamais havia sido alcançado. Nesta ele já tem 42, e ainda faltam dez rodadas para a competição chegar ao fim.

O Rayo Vallecano resistiu com dificuldade durante 24 minutos. Depois de ameaçar em três lances (em um dela acertou o travessão), Messi recebeu a bola, avançou e passou para Villa abrir a contagem. Aos 39 os papéis se inverteram: Villa fez o passe e Messi colocou na rede.

No segundo tempo, o craque argentino fez o gol mais bonito da noite ao deixar um zagueiro para trás e tocar por cobertura na saída do goleiro. Um gol com sua marca registrada.

Atlético vence. Com mais dois gols de Diego Costa, ao seu estilo de atacante rompedor, o Atlético de Madrid visitou o Osasuna em Pamplona e venceu por 2 a 0. Mas o atacante brasileiro recebeu um chute involuntário no tornozelo esquerdo aos 30 minutos do segundo e teve de deixar o campo. Mas ele acredita que poderá ficar à disposição de Luiz Felipe Scolari para os amistosos da seleção contra Itália e Rússia (veja mais abaixo).

"O tornozelo está um pouco dolorido, mas acha que não haverá problema. Com a seleção tenho de ir de qualquer jeito."