Messi perto de mais um título. Para salvar ano do Barça

Com mais uma atuação irretocável, o ginasta brasileiro Diego Hypolito conquistou a medalha de ouro na prova de solo na etapa de Moscou da Copa do Mundo de Ginástica. Com a nota de 15.550. ele bateu o russo Anton Golotsutskov, que obteve 15.475, e o holandês Jeffrey Wammes, que ficou com o bronze, com 15.225.

Esta foi a segunda vez na atual temporada que o ginasta brasileiro ganha uma etapa da Copa do Mundo no solo - há um mês, ele havia vencido em Paris.

"Tive de simplificar minha série após a segunda passada, mas isso não atrapalhou em nada o meu desempenho no solo, que foi bastante seguro. Com isso, pude garantir mais uma medalha de ouro para o Brasil", explicou um Hypolito sorridente.

Mas além do ouro na prova de solo, Diego teve um bom desempenho também na prova de salto, na qual conquistou a medalha de prata, com 16.025 pontos. O russo Golotsutskov ficou com o ouro, com 16.337 pontos, enquanto o norte-coreano Ri Se Gwang obteve o terceiro lugar, com15.950 pontos.

Na sexta- feira, o ginasta brasileiro havia projetado seu desempenho nessa prova. Segundo previa, ele iria apresentar o mesmo salto que havia realizado na final da etapa de Paris, no mês passado, quando terminou a prova em quinto lugar. "Só que, dessa vez, meu salto (o Nemov com dupla pirueta) foi bem treinado e acredito que posso lutar por uma medalha nesse aparelho", dizia.

E não deu outra. O atleta acabou com a prata depois de uma excelente apresentação. "Comemorei muito os meus dois saltos, pois consegui executá-los muito bem, como havia treinado. Essa medalha merece ser festejada porque alcancei o meu objetivo na prova, que era apresentar o Nemovsem nenhuma falha. Fiquei realmente muito feliz", explicou Diego Hypolito.