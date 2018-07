Messi promete liderar Argentina no clássico contra o Uruguai

Messi está perto de ser proclamado o melhor do mundo pela quarta vez seguida. Com o Barcelona, o craque já ganhou tudo o que podia. Agora, quer repetir as conquistas com a seleção e, para isso, tenta também fazer a diferença em campo com a camisa da Argentina.

Hoje, no clássico com o Uruguai, no Estádio das Malvinas, em Mendoza, La Pulga espera conduzir a líder Argentina, como faz com maestria no Barcelona, a mais uma vitória nas Eliminatórias para encaminhar a vaga ao Mundial do Brasil, onde ele espera, enfim, ganhar o título que mais sonha e falta no currículo invejável.

"Com o que sonho? Sonho em ganhar o que não consegui, ganhar coisas com a seleção, um Mundial. Ganhei tudo em nível de equipe e individual, só me falta ganhar um Mundial", revelou o craque, ontem.

Messi anda em estado de graça com a seleção nacional. Depois de tanto sofrer e ser questionado se poderia repetir pelo país o futebol apresentado na Espanha, ele finalmente desencantou com gols e bom futebol.

"Antes era complicado vir para cá (Argentina). Hoje tudo mudou, estou muito feliz e os resultados têm muito a ver", afirmou, demonstrando enorme felicidade. "Sempre lutei para isso, para as coisas irem bem e eu ser querido e reconhecido em meu país."

O reconhecimento, porém, custou a vir. Chegou com ajuda de Higuaín, Agüero e os companheiros da seleção que ele espera ajudar no clássico rio-platense que terá a liderança das Eliminatórias em jogo.

Para tanto, se faz necessário evitar outra decepção diante da celeste de Forlán, Suárez e Cavani que derrubou a Argentina na Copa América passada em sua 'casa'.

Os uruguaios ganharam aquele título, mas hoje jogarão fechados. O técnico Oscar Tabárez reforçou a marcação no meio para segurar Messi.

Machucado, o meia Ramírez dá lugar ao volante González. Ele abre mão da ofensividade para tentar defender ao menos a atual quarta posição que garante vaga direta.

Por outro lado, os argentinos prometem futebol agressivo a fim de se consolidar no topo e manter o desempenho de algoz uruguaio desde que as Eliminatórias se tornaram todos contra todos em 1998. Foram 4 vitórias, três empates e somente uma derrota.