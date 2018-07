Messi renova contrato com Barcelona até 2021

Lionel Messi vai jogar os próximos quatro anos da sua gloriosa carreira pelo Barcelona. O astro argentino acertou a renovação o seu contrato por mais três anos, fechando um novo acordo com o clube até o término da temporada 2020/2021, anunciou nesta quarta-feira o clube catalão. Segundo o jornal espanhol Marca, a cláusula de rescisão do novo contrato é de 300 milhões de euros (R$ 1,125 bilhão).

Messi "assinará nas próximas semanas" um novo contrato que o manterá vinculado ao Barcelona até 30 de junho de 2021 - o atual acordo se encerraria após a temporada 2017/2018. Assim, quando o contrato a ser firmado se encerrar, o argentino terá 34 anos e terá terminado sua 17ª temporada na equipe profissional.

A ampliação do contrato não foi uma surpresa. Messi já havia reiterado o desejo de passar os melhores anos da sua carreira no Barcelona, antes de avaliar a possibilidade de voltar para a Argentina, de onde saiu aos 13 anos para ir a La Masia, a academia das divisões de base do clube.

De qualquer forma, seu contrato se encerraria ao término da temporada 2017/2018, o que faz a sua renovação trazer mais tranquilidade aos dirigentes, jogadores, torcedores e ao novo técnico, Ernesto Valverde, por saberem que o craque permanecerá na equipe até 2021.

No comunicado em que anunciou a renovação do contrato, o Barcelona afirma que Messi é "o melhor jogador da história, formado na base, que passou sua carreira inteira na entidade e é o emblema de uma era de sucessos extraordinária e sem precedentes no mundo do futebol".

Messi, que completou 30 anos no mês passado, é o maior artilheiro da história do Barcelona com 507 gols em 583 jogos. Seus títulos pelo clube incluem quatro Liga dos Campeões da Europa, oito do Campeonato Espanhol e cinco da Copa do Rei.

O astro argentino fez sua estreia no time principal aos 17 anos em 2004 e, desde então, se estabeleceu como um dos melhores jogadores da história, tendo sido cinco vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa. E nas próximas semanas vai iniciar a sua 14ª temporada no clube catalão.

O acordo foi anunciado cinco dias depois do casamento de Messi com sua namorada por toda a vida, Antonella Roccuzzo, com quem tem dois filhos. Agora, de contrato renovado, o craque argentino voltará a liderar o Barcelona e tentará dar uma resposta após o time ser eclipsado na última temporada pelo Real Madrid, que faturou os títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.