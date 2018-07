''Mestre'' Taffarel é reverenciado pelos goleiros

Taffarel dizia a amigos que assistiria à Copa da África do Sul em sua casa, com a família, diante da tevê. Até que o telefone tocou. Ao atender, uma notícia o pegou de surpresa: do outro lado da linha era Dunga, que lhe fazia o convite para fazer parte da comissão técnica como observador durante a Copa do Mundo, prontamente aceito. Quando menos esperava, o ex-goleiro se deu conta de que iria para mais um Mundial.

Dunga sabia quando desligou aquele telefone que estava levando não apenas um ex-goleiro campeão do mundo como ele, mas um ídolo da posição. Pequeno perto dos grandalhões Doni e Gomes ? Julio Cesar é mais baixo ?, Taffarel, jeito acanhado perto do tamanho de sua história, foi reverenciado pelos três jogadores que hoje defendem a seleção brasileira.

Gomes foi quem puxou a fila dos elogios ao "mestre". "Isso é um sonho", disse, referindo-se ao fato de estar ao lado do "grande" Taffarel em sua primeira Copa na carreira. "Sua presença foi especial para todos nós." O goleiro também agradece ao ex-atleta o fato de ele ter aberto as portas da Europa para jogadores de sua posição. Foi o primeiro a brilhar lá fora ao atuar no Parma, da Itália, após o Mundial de 1990.

Foi impossível desperdiçar a presença e a experiência de Taffarel. Assim, o preparador de goleiros, Wendel Ramalho, o convidou para ajudar. De aposentado na tranquilidade de sua casa, em Porto Alegre, ele estava lá, ajudando Julio Cesar, Doni e Gomes. "Estive em três Mundiais e agora parece que estou na minha primeira vez. Vou ajudar no que for preciso." Foi o que fez durante o trabalho de campo.

Em nenhum momento Taffarel ameaçou fazer sombra a Wendel, seu treinador nas Copas de 1994 e 1998. Ainda guarda carinho especial pelo amigo, provando que a posição de goleiro é mesmo diferenciada.