Meta da Catherman: bloco intermediário

A dupla que concebeu o modelo CT01-Renault da Caterham, apresentado ontem, na Inglaterra, é respeitada, os experientes engenheiros Mike Gascoyne e Mark Smith, ambos egressos da Force India, seu último emprego. Por isso e pela estrutura que o proprietário da equipe, o malaio Tony Fernandes, está criando, parece bem possível que o objetivo da organização para 2012 será atingido: "Marcar nossos primeiros pontos", disse Fernandes.

Sem os cerca de 4 décimos de segundo do Kers, não disponível no carro, no ano passado, Heikki Kovalainen, em especial, esteve perto, em algumas provas, de se classificar dentre os dez primeiros, os que marcam pontos na F-1. "Este ano, com o Kers e a proibição do escapamento aerodinâmico, também ausente no nosso carro, deveremos dar outro salto adiante", explica Gascoyne. Quanto não sabe dizer. "Vamos esperar os testes." O primeiro vai de 7 a 10, na Espanha.

A Caterham estreou na Fórmula 1 em 2010, como Lotus, junto da Hispania e Marussia Virgin. E foi muito superior às duas nos dois anos em que competiram, tanto que acabou em décimo entre os 12 construtores inscritos e recebeu verba bem maior da Formula One Management (FOM). "Esperamos incomodar, agora, as escuderias do bloco intermediário", conta Fernandes. Refere-se a Williams, Toro Rosso e Sauber.

Oficialmente, os pilotos serão o combativo finlandês Heikki Kovalainen e o veterano italiano Jarno Trulli. Mas é bem provável que na próxima semana Fernandes anuncie que o russo Vitaly Petrov correrá no lugar de Trulli.