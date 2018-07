Mets varrem Cubs e impedem profecia de Marty McFly

Sem conquistar o título da Major League Baseball desde 1908, o Chicago Cubs confiava em uma profecia do filme "De Volta para o Futuro 2" para encerrar a longa fila na temporada de 2015. E tudo corria bem até as finais da Liga Nacional, quando encontrou pela frente o New York Mets. Sem piedade, o time nova-iorquino varreu o adversário, fez 4 a 0 na série melhor de sete e se garantiu na grande final, a World Series. Esta foi a primeira varrida em uma série de sete jogos da história da franquia menos vencedora de Nova York.

Justamente no dia em que Marty McFly e o doutor Emmett Brown chegavam ao futuro, segundo a história, os Mets selaram o triunfo com uma vitória por 8 a 3 na casa do adversário. No filme - de 1989, mas que se passa em 1985 -, os personagens chegavam ao dia 21 de outubro e ficavam sabendo que o time de Chicago finalmente saíra da fila de títulos que já dura mais de 100 anos.

Mas a realidade foi outra, e bem menos fantasiosa para os fãs dos Cubs. Depois de uma boa campanha na temporada regular e eliminar os grandes favoritos Pittsburgh Pirates e St. Louis Cardinals nas primeiras rodadas dos playoffs, o time de Chicago não foi páreo para os Mets. Desta forma, segue sem sequer chegar à World Series desde 1945.

Precisando da vitória na última quarta para se manter vivo na disputa, os Cubs viram a torcida encher o Wrigley Field e empurrar, mas logo no início levou um balde de água fria. Lucas Duda bateu um home run de três corridas na primeira entrada e impulsionou mais duas na segunda. Após somente duas entradas, o placar já apontava 6 a 0. Os donos da casa, então, trataram de tentar correr atrás, mas a superioridade dos Mets na série falou mais alto.

Daniel Murphy ainda apareceu na oitava entrada para bater um home run pelo sexto jogo seguido - recorde nos playoffs da MLB - e garantiu a primeira ida dos Mets à World Series em 15 anos. O jogador foi nomeado o MVP (jogador mais valioso) da série. Agora, o time de Nova York espera para conhecer seu adversário, que sairá do confronto entre Toronto Blue Jays e Kansas City Royals. Os Royals vencem a série melhor de sete por 3 a 2 e fazem o sexto jogo nesta sexta, em casa.