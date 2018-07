'Meu foco hoje não é ganhar tudo', diz Robert Scheidt O velejadores Robert Scheidt ainda desfruta da vitória de seu 10º título mundial na classe Laser, obtido no mês de novembro, no Omã. Aos 40 anos, ele superou atletas com pouco mais de a metade de sua idade em sua primeira temporada de retorno à classe, já que velejou na Star nos dois últimos ciclos olímpicos.