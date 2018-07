Mexicano, disciplinador, é o árbitro

Aos 39 anos, Rodríguez faz parte do quadro da Fifa desde 2000 e carrega no currículo participações em duas Copa do Mundo. Em 2006, na Alemanha, trabalhou nas partidas entre Inglaterra e Paraguai e Costa do Marfim e Sérvia. Quatro anos mais tarde, no Mundial da África do Sul, atuou em mais duas partidas. Ambas pela primeira fase da competição: Alemanha x Austrália e Espanha x Chile. Esteve entre os cotados para apitar a decisão entre Holanda e Espanha, mas perdeu para o britânico Howard Webb. Outra partida de peso apitada por Rodríguez foi a final do Mundial de 2007 entre Boca Juniors e Milan, vitória por 4 a 2 do time italiano.

"Ele é um árbitro que apita forte e em cima. Marca tudo e não deixa o jogo correr", avalia Arnaldo César Coelho, ex-árbitro que está no Japão para comentar os jogos do Mundial pela TV Globo.

No México, Rodríguez é apelidado de "Pequeno Drácula" por causa do seu penteado exótico. Ele se apresenta bastante elegante e com muito no gel no cabelo. / V.M. e R.R.