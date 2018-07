Mexicanos apostam no retrospecto

O técnico Miguel Herrera, que não esteve presente no sorteio porque está na reta final do Campeonato Mexicano com o América, acredita que o estilo de jogo dos adversários pode ajudar sua seleção a tentar brigar por uma vaga nas oitavas.

"O grupo é difícil, com equipes fortes, mas o estilo de jogo delas deve permitir que o México jogue um bom futebol", disse o treinador, que classificou Neymar, Daniel Alves e Robinho como "jogadores impressionantes."

Herrera espera que o apoio da torcida brasileira sirva também como uma pressão extra em cima do time de Luiz Felipe Scolari. Mas, assim como os treinadores de Croácia e Camarões, também acredita que uma das vagas não escapará da seleção brasileira.

Projetando o futuro, ele mostra preocupação com possíveis cruzamentos nas oitavas. "Estamos em um grupo complicado, mas as oitavas podem ser muito piores." Quem passar no Grupo A pegará um time do B, que é formado por Espanha, Holanda, Austrália e Chile.