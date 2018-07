Mexicanos tentam se recuperar do empate na estreia O México tenta levantar a cabeça depois do decepcionante empate contra a Jamaica, por 0 a 0, hoje, fora de casa, contra Honduras. É a segunda partida do hexagonal final das Eliminatórias das Américas do Norte e Central. "Não gostamos do empate, mas não estamos pressionados", disse o técnico Manuel De la Torre. Na fase inicial, os mexicanos conquistaram seis vitórias em seis jogos. Nas outras partida de hoje, a Jamaica recebe o Panamá e os Estados Unidos, a Costa Rica.