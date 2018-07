México chega em silêncio para Copa das Confederações

RIO - A delegação do México desembarcou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro para a disputa da Copa das Confederações. Visivelmente cansados pela longa viagem que começou na Cidade do México e contou com uma escala em São Paulo, jogadores e integrantes da comissão técnica cruzaram o Aeroporto Internacional do Galeão sem falar com a imprensa.

Além do cansaço natural pela viagem, os jogadores ainda acumulavam o desgaste pela partida da última terça-feira, quando a seleção mexicana ficou no empate por 0 a 0 diante da Costa Rica, em pleno Estádio Azteca, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, que também será disputada no Brasil.

A equipe fará seu primeiro treinamento nesta quinta-feira e o técnico José Manuel de la Torre deverá conceder entrevista coletiva depois da atividade. A estreia acontecerá neste domingo, quando os mexicanos terão pela frente a Itália, no Maracanã, às 16 horas. Além de México e Itália, o Grupo B da Copa das Confederações conta com Brasil e Japão.