Michael Andretti tenta promover volta de Montoya à Indy

INDIANÓPOLIS - O ex-piloto Michael Andretti revelou nesta segunda-feira que está em busca de patrocinadores para promover o retorno de Juan Pablo Montoya à Fórmula Indy na sua equipe, a Andretti Autosport. "Falei com Juan e lhe disse ''busquemos a forma de fazer algo juntos''", declarou Andretti. "Corri contra ele e penso que é um dos melhores pilotos que enfrentei. Tudo gira em torno do patrocínio. Estamos vendo e, se há possibilidade, queremos fazer algo com ele", completou.

Andretti disse que conversou com Montoya na semana passada, após a Chip Ganassi avisá-lo que não vai renovar seu contrato para uma oitava temporada na Nascar. Montoya não corre em um monoposto desde que deixou a Fórmula 1 em 2006, se transferindo posteriormente para a Nascar.

Montoya venceu 11 corridas em 1999 e 2000 na Champ Car, categoria que surgiu após uma cisão na Fórmula Indy, e conquistou um título, em 1999, além de ter vencido as 500 Milhas de Indianápolis em 2000. Montoya e Andretti duelaram nessas duas temporadas, nas quais Andretti ganhou três corridas.

Os dois realizaram uma das batalhas mais memoráveis da categoria, na etapa de Michigan, em 2000, realizada em um circuito oval, e que acabou com a vitória do colombiano.

Andretti acredita que a volta de Montoya seria algo muito positivo para a Fórmula Indy. "Traria o que trouxe da vez passada. Parecia que quando ele corria, a metade das arquibancadas estavam cheias de bandeiras o apoiando", comentou Andretti.